Chord Gitar Bangkit dan Percaya - Superman Is Dead: Segenggam Harapan Tak kan Pernah Menyerah

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Bangkit dan Percaya yang dipopulerkan oleh grub band, Superman Is Dead.

Lagu Bangkit dan Percaya merupakan singel dalam album keenam Superman Is Dead yang bertajuk Black Market Love.

Album tersebut dirilis pada tahun 2006, silam.

Bangkit dan Percaya - Superman Is Dead (SID)

[Intro]

Am F G Am

Am F

kubertanya pada bintang ketika dia padam

G Am

arti hidup yang kita jalani

Am F

kebencian yang tak 'kan pernah mengering

G Am

hilang semua Tuhan kau ada di mana

F G Am

amarah yang tak tertahan

F G C

kematian langit pun hitam

F G Am

atas nama cinta dan harapan yang tenggelam

F G

ku 'kan bangkit dan percaya

[Chorus]

C F G C Bm Am

wooo.. segenggam harapan tak 'kan pernah menyerah

F G C Bm Am

terus kubertahan sampai ini berakhir

F G C Bm Am

dengarkan hatiku kita semua berbeda

F G

tak pernah kumenginjakmu

[Intro]

Am F G Am

F G Am F

kulihat jelas kepedihan di matamu

G Am

jalan gelap lalui bersama

F G Am F

entah apa ia pergi meninggalkanku

G Am

kan kukenang sampai nafasku berakhir

F G Am

gelapnya dosa dunia

F G C

matahari akan bersinar

F G Am

atas nama cinta dan harapan yang tenggelam

F G

ku 'kan bangkit dan percaya

[Chorus]

C F G C Bm Am

wooo.. segenggam harapan tak 'kan pernah menyerah

F G C Bm Am

terus kubertahan sampai ini berakhir

F G C Bm Am

dengarkan hatiku kita semua berbeda

F G

tak pernah kumenginjakmu

[Interlude]

Am F G Am C Bm

Am F G Am C

F G Am

amarah yang tak tertahan

F G C

kematian langit pun hitam

F G Am

atas nama cinta dan harapan yang tenggelam

F G

ku 'kan bangkit dan percaya

[Chorus]

C F G C Bm Am

wooo.. segenggam harapan tak 'kan pernah menyerah

F G C Bm Am

terus kubertahan sampai ini berakhir

F G C Bm Am

dengarkan hatiku kita semua berbeda

F G

tak pernah kumenginjakmu

F G

hilangkan kebencian

F G Am

tak pernah kumenginjakmu.. wo oo..

