The Script Gandeng Musisi Filipina Andreah, Bakal Nyanyi di Penampila Pembuka Konser Tur di Bandung

Andreah akan menjadi penampil pembuka dalam.konser tur The Script di Bandung, Jawa Barat 2 Oktober 2022.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Konser tur The Script bertajuk Greatest Hits Tour 2022 rencananya akan digelar pada 30 September dan 1 Oktober 2022 di Istora Senayan Jakarta.

Selanjutnya mereka akan melanjutkan konser tur ke Bandung, Jawa Barat pada 2 Oktober 2022 yang akan digelar di Eldorado Dome pukul 20.00 WIB.

Dalam konser tur di Bandung, The Script akan menghadirkan special guest penyanyi muda berbakat asal Filipina, Andreah sebagai Opening Act di Bandung.

Promotor Otello Asia mengatakan Andreah akan menyanyikan lagu-lagu yang diciptakannya sendiri.

Sysan Ibrahim selaku CEO dari Otello Asia mengungkapkan bahwa grup musik asal Irlandia itu akan memboyong musisi Filipina itu sebagai bintang tamu pembuka dalam konser tur The Script di Bandung.

“The Script sudah pasti akan menghibur #theScriptFamily in Bandung hari Minggu 2 Oktober nanti, sebagai kabar gembira bahwa The Script akan membawa serta penyanyi berbakat asal Filipina Andreah," kata Sysan Ibrahim dari keterangan tertulis yang diterima, Rabu (24/2022).

Dalam tur ini, penyanyi berusia 20 tahun itu juga akan merilis singel terbarunya yang berjudul “So Far Away”.

Begitupun The Script melalui tur konser ini akan tampil membawakan lagu-lagunya dari album "Tales from the Script".

Tiket konser The Script di Jakarta bisa dibeli melalui situs www.thescriptjakarta.com atau tiket.com