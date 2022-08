Chord Gitar Jatuh Cinta - Marion Jola feat Teza Sumendra: Dari Manakah Datangnya Cinta

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar Jatuh Cinta, lengkap dengan lirik lagu dan video klipnya.

Jatuh Cinta dinyanyikan oleh Marion Jola feat Teza Sumendra.

Lagu Jatuh Cinta dirilis pertama kali pada bulan Juni 2022 lalu.

Lirik Jatuh Cinta diciptakan oleh Harry De Fretes, Marion Jola, dan Teza Sumendra.

Lagu berjudul Jatuh Cinta ini merupakan Original Soundtrack pada film Keluarga Cemara 2.

Hingga saat ini video klip Jatuh Cinta telah ditonton sebanyak 714 ribu kali di YouTube.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Jatuh Cinta - Marion Jola feat Teza Sumendra:

[Reff]

Cmaj7

Jatuh

G# Fm

Falling in love, falling in love

Cmaj7

Cinta

G# Fm

Falling in love, falling

[Reff]

Cmaj7

Dari manakah datangnya lintah

Am7

Dari sawah turun ke kali

F Em7

Dari manakah datangnya cinta

Dm7 G

Dari mata ke hati

C Cmaj7

Orang bilang jatuh cinta itu resah

Am7

Orang bilang jatuh hati tuh gelisah

Fmaj7 Em

Tapi jatuh cinta gak pernah berubah

Dm7 G

Tetap jatuh cinta

[Reff]

Cmaj7 F

Oh, jatuh cinta kapan saja

Em Am

Tetap berjuta-juta rasanya

Dm

Resah gelisah

G C

Aduh neng, itu mah biasa

[Reff]

Fmaj

Oh, jatuh cinta kapan saja

Em7 Am7

Tetap berjuta-juta rasanya

Dm7

Resah gelisah

G7 G

Aduh kang, itu mah biasa

[Reff]

Cmaj7 Em

Dari manakah datangnya lintah



Am

Dari sawah turun ke kali

Fmaj7 Em7

Dari manakah datangnya cinta

Dm7 G

Dari mata ke hati

Cmaj7

Orang bilang jatuh cinta itu resah

Am7 G C7

Orang bilang jatuh hati tuh gelisah

Fmaj7 Em7

Tapi jatuh cinta tak pernah berubah

G

Tetap jatuh cinta, tetap jatuh cinta

[Reff]

C F

Oh, jatuh cinta kapan saja

Em7 Am7

Tetap berjuta-juta rasanya

Dm7

Resah gelisah

G7 C

Aduh neng itu mah biasa

Aduh kang, itu mah biasa

Fmaj7

Oh, jatuh cinta kapan saja

Em7 Am7

Tetap berjuta-juta rasanya

Dm7

Resah gelisah

G C

Aduh itu mah biasa

[Verse]

Fm7 A# Cmaj7

Hoo……….., so fall in love with you

Fallin’, fallin’, fallin’

I’m stuck with you and hooked on you

Resah gelisah berjuta-juta rasa, hoo

[Kembali ke Reff]

Video Klip Jatuh Cinta - Marion Jola feat Teza Sumendra:

(Tribunnews.com)

