Irish Bella Bella dan Ammar Zoni Namakan Putrinya Ara Puti Sabai Akbar, Wajahnya Menggemaskan

TRIBUNNEWS.COM - Irish Bella Bella dan Ammar Zoni dikaruniai anak keempat. Jenis kelaminnya perempuan.

Sebagai orangtua mereka menamakan putrinya Ara Puti Sabai Akbar.

Irish Bella mengumumkan nama anak keempatnya itu melalui akun Instagramnya.

Baca juga: Cerita Proses Irish Bella Lahiran, Ammar Zoni Panik Tahu Anak Keempatnya Tak Menangis setelah Lahir

“Masya Allah Tabarakallah. Welcoming our little angel to the world. Hello Aunty Uncle my name is Ara Puti Sabai Akbar,” tulis Irish Bella dalam keterangannya di Instagram-nya dikutip Sabtu (27/8/2022).

Pada postingan tersebut, Irish juga menampilkan wajah anaknya yang menggemaskan untuk pertama kalinya.

Tubuh anaknya ditutup kain lampin. kepalanya mengenakan kupluk.

Nama tengah anak kedua Irish Bella tersebut diambil dari bahasa Minang.

Sabai diartikan sebagai perempuan yang berkarisma dan memiliki aura yang luar biasa.

Nama Sabai juga ada dalam cerita rakyat yaitu Sabai Nan Aluih dengan harapan kelak putri Irish dan Ammar ini bisa menjadi perempuan yang mandiri.

Diketahui, Irish Bella dan Ammar Zoni dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir Selasa pagi (23/8/2022).