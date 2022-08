Terjemahan Lirik Lagu Beautiful Day - Coldiac: Hari yang Indah Kita Rayakan

TRIBUNNEWS.COM - Lagu Beautiful Day yang dinyanyikan Coldiac dirilis pada Oktober 2021 silam.

Coldiac merupakan grup band asal Malang dengan genre musik indie pop.

Kini lagu Beautiful Day viral kembali dan banyak dijadikan backsound untuk membuat video di media sosial.

Lagu Beuatiful Day terinspirasi dari perasaan betapa melelahkannya meratapi nasib buruk.

Sampai tidak bisa mensyukuri hal-hal yang baik.

Masih ada sisi baik dari segala sesuatu, jika percaya terhadap Tuhan kebaikan bukanlah hal yang dapat dilihat.

Tetapi kebaikan dapat kita rasakan.

Berikut ini terjemahan dari lirik lagu Beautiful Day - Coldiac:

It's such a beautiful day, why are you so blue?

(Ini hari yang indah, mengapa kamu begitu murung?)

Hey it’s been too long that you shut your heart out

(Hey sudah terlalu lama kamu menutup hati kamu)