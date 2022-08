Ardhito Pramono Guncang Panggung The Sounds Project Vol.5 Hari Terakhir 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ardhito Pramono menjadi penampil kedua dalam stage Bon Cabe di acara Festival The Sounds Project Vol.5, Ecopark Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/8/2022).

Terlihat Ardhito Pramono tampil menggunakan jas berwarna hitam dalaman putih lengkap dengan celana denim dengan kacamatanya.

Kedatangan Ardhito pun mendapat tepuk tangan meriah dari para penonton yang menunggu kehadiran sang idola di atas panggung.

Beberapa lagu hitsnya dinyanyikan oleh Ardhito diantaranya, I Just Couldn't Save You Tonight, Fine Today, Ciggaretes of Ours termasuk album terbarunya Wijaya Kusuma.

Tampil elegan, Ardhito membawakan beberapa lagu dari album Wijaya Kusuma dengan menggunakan piano. Selain piano, alat musik gitar juga dimainkan untuk membuat para penontonnya hanyut dalam la tunai musik yang ia mainkan.

Baca juga: Ardhito Pramono, Dewa 19 Ft Ello hingga FUR Bakal Meriahkan Hari Kedua The Sounds Project Vol.5

"Oke teman-teman Ardhito Pramono baru mengeluarkan singel Wiaya Kusuma di dalam lagu itu ada 1 lagu namanya Dunia Surgawi," kata Ardhito di atas panggung.

Penampilan Ardhito semakin lengkap saat berkolaborasi bareng penyanyi muda Kenya.

Usai pertunjukan, Ardhito pun memberikan pelukan kepada Kenya sebagai tanda terima kasih.

Selanjutnya Ardhito menyanyikan lagu Bitterlove dan 925 dengan mengajak penonton bernyanyi bersama.

Diketahui The Sounds Project adalah salah satu festival musik terbesar Tanah Air yang sangat dinanti oleh para penggemar musik.

Digelar selama dua hari The Sounds Project Vol.5 menampilkan beberapa musisi Indonesia dan internasional.

Berikut penampilan musisi hari pertama The Sound Project, FEAST, Armada, B.O.H.FM, Coldiac, Diskoria, Efek Rumah Kaca, Feel Koplo, Friday Noriabang, HIVI!, Jason Ranti, Juici Luicy, Kelomok Penerbang Roket, Kunto Aji, Last Child, Lomba Sihir, Malik & The Essentials, Padi Reborm, Pamungkas, Rizki Ferbian, Sisitipsi, Stars And Rabbit, The Adams, The S.I.G.I.T, The Walters (USA), Yura Yunita.

Penampilan hari kedua, Ardhito Pramono, Bilal Indrajaya, Barasuara, Danilla, Dewa 19 Ft Ello, Fiersa Besari, Float, Four Twnty, FUR (UK), Gangga, Hindia, Idgitaf, Isyana Sarasvati, Jono & Joni, Nadin Amizah, NDX AKA, Nidji, Pemuda Sinarmas, Prince Husein, ity Club, The Changcuters, The panturas, The Upstairs, Vieratale.