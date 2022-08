Sempat Hiatus, Alchemy of Souls Episode 19 Raih Rating Tertinggi Sepanjang Penayangannya

Alchemy of Souls episode 19 berhasil meraih level tertinggi sepanjang masa sebesar 7,6 persen untuk episode terbarunya.

TRIBUNNEWS.COM - Drama korea Alchemy of Souls kembali menayangkan episode barunya, Sabtu (27/8/2022).

Seperti diketahui, sebelumnya Alchemy of Souls sempat hiatus selama satu pekan.

Menurut Nielsen Korea, Alchemy of Souls episode 19 berhasil meraih level tertinggi sepanjang masa sebesar 7,6 persen untuk episode terbarunya.

Pencapaian ini membuat Alchemy of Souls menempati posisi pertama dalam slot waktunya di semua saluran, termasuk jaringan siaran publik.

Dari data tersebut, Alchemy of Souls kembali melanjutkan sembilan minggu berturut-turut berada di posisi pertama dalam slot waktu demografi utama pemirsa berusia 20 hingga 49 tahun.

Melansir Soompi, Alchemy of Souls memperoleh rata-rata nasional sebesar 3,6 persen.

Baca juga: Peringkat Rating Drama Korea Alchemy of Souls dan Its Beautiful Now Naik Tajam dalam Semalam

Sementara itu, Big Mouth MBC juga tetap menjadi drama yang paling banyak ditonton di slot waktunya sendiri, dengan rating nasional rata-rata 10,3 persen.

Kemudian drama Today's Webtoon SBS, yang mengudara di slot waktu yang sama dengan Big Mouth, turun ke peringkat nasional rata-rata 2,2 persen untuk malam itu.

Becoming Witch TV Chosun turun ke level terendah sepanjang masa sebesar 1,3 persen.

Lalu ada The Good Detective 2 JTBC, naik menjadi rata-rata nasional sebesar 5,0 persen.