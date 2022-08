TRIBUNNEWS.COM - Inilah daftar lima lagu dari Michael Jackson yang paling banyak didengarkan di platform streaming musik Spotify.

Michael Jackson merupakan penyanyi pop yang lahir 29 Agustus 1958 di Indiana, AS.

Suaranya yang khas dan karier dalam bermusiknya yang ciamik membuat MJ dijuluki King of Pop.

MJ meninggal 25 Juni 2009 di Los Angeles, California, AS.

Selama kariernya, MJ banyak merilis album dan lagu yang jadi hits, bahkan hingga sekarang.

Sebut sama seperti Billie Jean, Thriller, Man in the Mirror, Smoot Criminal, hingga Beat It dan Black or White.

Selain lagu-lagu tersebut, masih banyak lagi karyanya yang juga masih didengarkan hingga sekarang.

Berikut ini 5 lagu Michael Jackson yang paling banyak didengarkan di Spotify

5. Thriller - 415 juta kali

[Michael Jackson:]

It's close to midnight and something evil's lurkin' in the dark

Under the moonlight you see a sight that almost stops your heart

You try to scream but terror takes the sound before you make it

You start to freeze as horror looks you right between the eyes,

You're paralyzed