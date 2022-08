Daftar Film yang Tayang di Bioskop Bulan September 2022, Ada Miracle in Cell No. 7

TRIBUNNEWS.COM - Berikut daftar film yang tayang di bioskop bulan September 2022.

Ada banyak pilihan film di bioskop yang menarik untuk ditonton pada bulan September 2022.

Adapun film yang tayang di bioskop pada bulan September 2022 di antaranya, Miracle in Cell No. 7, One Piece Film: Red hingga Jailangkung: Sandekala.

Berikut Daftar Film yang Tayang di Bioskop Bulan September 2022

1. Mumun

Mumun merupakan film horor Indonesia yang disutradai Rizal Mantovani.

Tayang di bisokop pada1 September 2022, film Mumun dibintangi sederet artis di antaranya Acha Septriasa, Dimas Aditya dan Mandra.

Film ini bercerita tentang sepasang kekasih yang bernama Mumun dan Juned.

Mereka adalah pasangan yang saling mencintai.

Namun Mumun terlibat kecelakaan dan meninggal dunia.