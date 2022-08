Rayakan Ulang Tahun ke-39, Luna Maya Banjir Ucapan Selamat dan Doa dari Para Sahabat

TRIBUNNEWS.COM - Artis Luna Maya merayakan pesta ulang tahunnya yang ke-39 pada Jumat (26/8/2022).

Luna Maya gelar birthday lunch di sebuah hotel kawasan Seminyak, Bali.

Di momen pertambahan usianya yang hampir kepala empat, Luna Maya berbagi kebahagiaan dengan orang tersayangnya.

Momen ulang tahun Luna Maya dirayakan bersama sang ibu, Desa Maya Waltaurd Maiyer.

Tak hanya dengan keluarga, Luna Maya juga merayakan dengan para sahabat.

Pastinya doa dan harapan turut dipanjatkan oleh para sahabat Luna Maya yang hadir dalam acara itu.

Bahkan para sahabat juga menceritakan kenangan indah saat bersama Luna Maya.

Momen tersebut diabadikan lewat kanal YouTube Luna Maya, Sabtu (27/8/2022).

Kakak ipar Luna Maya, Feby Jabrik turut memberikan ucapan selamat dan doa untuk sang adik.

"Happy birthday, wish you all the best, semoga panjang umur, sehat selalu, kemudian selalu sukses di semua langkah kamu," ucap Feby Jabrik.