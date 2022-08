Beda Usia 14 Tahun, Mike Lewis Ceritakan Awal Pertemuan dengan Janisaa yang Kini Jadi Istrinya

TRIBUNNEWS.VOM - Model Mike Lewis ceritakan awal bertemu dengan sang istri, Janisaa Pradja.

Pasangan Mike Lewis dan Janisaa Pradja melangsungkan tunangan pada 2019 silam.

Pernikahan Mike Lewis dan Janisaa Pradja akhirnya berlangsung setelah tertunda karena pandemi Covid-19.

Mike Lewis resmi menikah dengan Janisaa Pradja pada 30 Maret 2022 lalu.

Saat menjadi bintang tamu pada acara Brownis, Mike Lewis menceritakan awal pertemuannya dengan Janisaa Pradja.

Mike Lewis mengatak bahwa awal ketemu dengan Janisaa Pradja saat di Bali.

Bahkan Mike Lewis mengaku tidak pernah bertemu dengan Janisaa Pradja, ia hanya memandang dari jauh.

"Kita ketemu di Bali pada suatu acara, kita punya teman yang sama."

"Tapi I never meet her, lihat dia dari jauh, terus jatuh cinta. Oh My God I have now this girl," jelas Mike Lewis, dikutip pada kanal YouTube Trans TV Official, Senin (29/8/2022).

Diketahui, Janisaa Pradja memiliki profesi yang unik.