Dita Fakhrana Menikah di Singapura, Ungkap Waktu Pertama Kali Bertemu dengan Suami

TRIBUNNEWS.COM - Presenter Dita Fakhrana menikah dengan Rino Yosiaki di Singapura pada Minggu (28/8/2022).

Acara pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh orang terdekat.

Terdapat sahabat yang mendatangi pernikahan Dita Fakhrana, yakni Crystal Oceanie dan Ojip Ismaputra.

Dita Fakhrana tampak anggun memakai gaun putih berlengan dengan bagian terbuka pada bagian atas.

Momen bahagia ini pun diunggah oleh Dita Fakhrana di Instagram @fakhranaaa.

Presenter Dita Fakhrana menikah dengan Rino Yosiaki di Singapura pada Minggu (28/8/2022). (Instagram/ @fakhranaaa)

Baca juga: Pengacara Sebut Rusaknya Rumah Tangga Dita Fakhrana Karena Ada Pihak Ketiga

Dita Fakhrana membagikan potretnya dengan gaun putih.

Terdapat potret Dita Fakhrana bersama Rino Yosiaki yang memakai jas abu-abu.

Dalam keterangan postingan, Dita Fakhrana menuliskan momen saat dirinya pertama kali bertemu dengan sang suami pada 24 Agustus 2021.

"August 24, 2021 the first time i met you at golf course and now we gonna sail this world together," tulis keterangan postingan.

(24 Agustus 2021, pertama kali aku bertemu denganmu di lapangan golf dan sekarang kita akan mengarungi dunia ini bersama).