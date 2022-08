Sinopsis Drakor Little Women, Tayang di Netflix Mulai 3 September 2022

Simak sinopsis dan daftar pemain drama Korea Little Women tayang pada 3 September 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Simak sinopsis drama Korea berjudul Little Women, beserta daftar pemainnya.

Little Women akan segera tayang pada 3 September 2022, mendatang.

Drama ini hadir di tvN dan Netflix setiap Sabtu dan Minggu pukul 21.10 waktu Korea Selatan.

Drama Little Women disutradarai oleh Kim Hee Won.

Sedangkan untuk skenario ditulis oleh Jung Seo Kyung.

Dengan bintang utamanya ada Kim Go Eun, Nam Ji Hyun dan Park Ji Hu.

Sinopsis Little Women

Dikutip dari asianwiki, Little Women berkisah tentang tiga saudara perempuan.

Mereka terlibat dalam kasus yang membuat mereka bertarung melawan keluarga terkaya dan paling berpengaruh di Korea Selatan.

Oh In-Joo ( Kim Go-Eun ) adalah kakak perempuan tertua.