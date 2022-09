Chord Gitar dan Lirik Lagu Atlantis - Seafret: I Can't Save Us My Atlantis We Fall

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Atlantis oleh Seafret dalam artikel berikut ini.

Video klip lagu Atlantis dirilis di kanal YouTube SeafretOfficial pada 22 April 2015, lalu.

Hingga Jumat (2/9/2022), klip Atlantis telah ditonton lebih dari 49 juta kali.

Kutipan lirik di lagu Atlantis yang populer yakni 'i can't save us my atlantis we fall'.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Dancing Queen - ABBA

Chord Gitar Lagu Atlantis - Seafret:

CAPO: 4th FRET

INTRO:

C D Em C Em D

VERSE:

C