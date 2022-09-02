Chord Gitar

Chord Gitar dan Lirik Lagu Atlantis - Seafret: I Can't Save Us My Atlantis We Fall

Simak chord gitar lagu berjudul Atlantis yang dipopulerkan oleh Seafret, kutipan lirik populernya 'i can't save us my atlantis we fall'.

Editor: Miftah
zoom-inlihat foto Chord Gitar dan Lirik Lagu Atlantis - Seafret: I Can't Save Us My Atlantis We Fall
Pixabay/karishea
Ilustrasi chord gitar - chord gitar lagu berjudul Atlantis yang dipopulerkan oleh Seafret. 

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu Atlantis oleh Seafret dalam artikel berikut ini.

Video klip lagu Atlantis dirilis di kanal YouTube SeafretOfficial pada 22 April 2015, lalu.

Hingga Jumat (2/9/2022), klip Atlantis telah ditonton lebih dari 49 juta kali.

Kutipan lirik di lagu Atlantis yang populer yakni 'i can't save us my atlantis we fall'.

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Chord Gitar Lagu Atlantis - Seafret:

CAPO: 4th FRET

INTRO:

C D Em C Em D

VERSE:

         C

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Sumber: TribunSolo.com
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Seafret
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