Daftar Pemain Serial The Lord of The Rings: The Rings of Power, Beserta Peran Tiap Karakternya

Cuplikan serial The Lord of The Rings: The Rings of Power. Berikut ini daftar pemainnya.

TRIBUNNEWS.COM - Inilah daftar pemain serial The Lord of The Rings: The Rings of Power yang rilis di Amazon Prime mulai Jumat, 2 September 2022.

The Rings of Power akan menayangkan delapan episode yang rilis setiap Jumat di Amazon Prime.

Serial The Rings of Power mengisahkan bangsa Elf sebelum The Hobbit dan The Lord of The Rings.

Morfydd Clark berperan sebagai Galadriel, wanita Elf yang ikut berperang melawan Pangeran Kegelapan.

Will Fletcher akan memerankan Finrod, kakak Galadriel yang gugur dalam peperangan.

Simak daftar selengkapnya di bawah ini, dikutip dari IMDb.

Daftar Pemain Serial The Rings of Power

1. Morfydd Clark sebagai Galadriel

Morfyd Clarkk memerankan tokoh Galadriel, Elf legendaris yang cantik yang akan memakai Ring of Power.

Versi karakter ikonik Clark adalah pemberontak dan pejuang yang dipersenjatai untuk pertempuran.