FAKTA Serial The Rings of Power, Total Ada 5 Musim dan Habiskan Dana Rp 15 Triliun

Cuplikan adegan serial The Rings of Power - Diduga produksi keseluruhan The Rings of Power memakan budget sebesar 1 miliar dolar atau hampir Rp 15 triliun.

TRIBUNNEWS.COM - Waralaba Lord of the Rings tayang kembali dalam bentuk serial yang berjudul The Rings of Power.

Serial The Rings of Power mulai tayang Jumat (2/9/2022) di Amazon Prime Video.

The Rings of Power merupakan prekuel dari trilogi The Lord of The Rings berdasar novel karya JRR Tolkien.

Deretan aktor dan aktris papan atas turut bermain dalam serial The Rings of Power ini.

Di antaranya ada Morfydd Clark, Benjamin Walker, Markella Kavenagh, Joseph Mawle hingga Robert Aramayo.

Sebelum menontonnya, simak dulu kumpulan fakta tentang The Rings of Power berikut ini.

1. Pemilihan Tanggal Pemutaran Perdana

Mengutip laman townandcountrymag.com, ada makna terkait pemilihan tanggal pemutaran perdana The Rings of Power.

Tanggal 2 September 2022 diperingati sebagai 49 tahun kematian sang penulis, The Lord of The Rings, John Ronald Reuel Tolkien alias JRR Tolkien.

JRR Tolkien menghembuskan napas terakhirnya pada 2 September 1973.