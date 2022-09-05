Jadwal Acara TV
Jadwal Acara TV Selasa, 6 September 2022: UEFA Champions League di SCTV, D'Academy 5 di Indosiar
adwal acara TV Selasa (6/9/2022), di SCTV, Indosiar, Trans 7, dan Trans TV. Saksikan UEFA Champions League di Sctv, D'Academy 5 di Indosiar.
Penulis: Izmi Ulirrosifa
Editor: bunga pradipta p
TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang besok, Selasa (6/9/2022) di SCTV, Indosiar, Kompas TV, Trans 7, dan Trans TV.
Beragam acara TV menarik siap menemani Anda.
Dapat Anda saksikan Sinema Dini Hari, hingga UEFA Champions League di SCTV.
Kemudian, di Indosiar ada Vampire vs Vampire hingga D'Academy 5.
Program acara Kompas Sport Malam, Sapa Indonesia Siang, Kilas Kompas di Kompas TV.
Selanjutnya bisa menonton Acts Of Vengeance hingga Redaksi Malam di Trans 7.
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Terakhir Anda bisa melihat acara TV di Trans TV ada CNN Connected hingga Sweet Daddy.
Berikut jadwal acara TV Selasa, 6 September 2022, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:
SCTV
01:00 Liputan 6 Malam
Sumber: TribunSolo.com
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