Jadwal Acara TV

Jadwal Acara TV Selasa, 6 September 2022: UEFA Champions League di SCTV, D'Academy 5 di Indosiar

adwal acara TV Selasa (6/9/2022), di SCTV, Indosiar, Trans 7, dan Trans TV. Saksikan UEFA Champions League di Sctv, D'Academy 5 di Indosiar.

Penulis: Izmi Ulirrosifa
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Jangan lewatkan tayangan UEFA Champions League di Sctv dan D'Academy 5 di Indosiar. 

TRIBUNNEWS.COM - Inilah jadwal acara TV yang tayang besok, Selasa (6/9/2022) di SCTV, Indosiar, Kompas TV, Trans 7, dan Trans TV.

Beragam acara TV menarik siap menemani Anda.

Dapat Anda saksikan Sinema Dini Hari, hingga UEFA Champions League di SCTV.

Kemudian, di Indosiar ada Vampire vs Vampire hingga D'Academy 5.

Program acara Kompas Sport Malam, Sapa Indonesia Siang, Kilas Kompas di Kompas TV.

Selanjutnya bisa menonton Acts Of Vengeance hingga Redaksi Malam di Trans 7.

Program Opera Van Java.(Trans7.co.id)
Saksikan program acara Opera Van Java mulai pukul 03.30 WIB di Trans 7 .(Trans7.co.id) (Trans7.co.id)

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Terakhir Anda bisa melihat acara TV di Trans TV ada CNN Connected hingga Sweet Daddy.

Berikut jadwal acara TV Selasa, 6 September 2022, dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

SCTV

01:00 Liputan 6 Malam

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Sumber: TribunSolo.com
Tags
Jadwal Acara TV
D Academy 5
UEFA Champions League
Indosiar
SCTV
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