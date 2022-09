Profil Lee Se Young, Pemeran Kim Yu Ri di Drama Korea The Law Cafe

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Lee Se Young yang berperan sebagai Kim Yu Ri di drama Korea The Law Cafe.

Lee Se Young adalah artis asal Korea Selatan yang di bawah naungan Prain TPC.

Lee Se Young lahir di Bucheon, Gyeonggi, Korea Selatan pada 20 Desember 1992.

Lee Se Young memiliki kakak perempuan yang bernama Lee Seeun, dikutip dari kprofiles.com.

Ia juga merupakan lulusan dari Sungshin Women’s University dengan jurusan media komunikasi.

Lee Se Young memulai karirnya sebagai aktris cilik pada tahun 1997.

Pejalanan Karier Lee Se Young

Pada tahun 1997, Lee Se Young memulai karier aktingnya pada serial SBS Network yang berjudul 'The Brother's River', dikutip dari thefamouspeople.com.

Kemudian di tahun berikutnya, Lee Se Young berperan sebagai seorang putri di serial 'The Path of Great Dynasty'.

Pada tahun 1999, Lee Se Young berperan di 3 judul series berturut-turut, yaitu 'Did We Really Love', 'Promise' dan 'Sunday Best'.