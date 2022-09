Sinopsis Film Big Game, Tayang Malam Ini di Bioskop TransTV Pukul 23.45 WIB

TRIBUNNEWS.COM - Inilah sinopsis film Big Game yang tayang di Bioskop TransTV, Selasa (6/9/2022) pukul 23.45 WIB.

Film Big Game dibintangi oleh Samuel L Jackson dan Onni Tommila.

Big Game disutradari Jalmari Helander dan dirilis pada tahun 2015 lalu.

Film dimulai saat pesawat kepresidenan AS, Air Force One yang sedang ditumpangi Presiden AS William Alan Moore (Samuel L Jackson) ditembak jatuh oleh teroris.

Syukur, ia selamat meskipun terdampar di wilayah terpencil di Finlandia.

Ia pun ditolong oleh anak berusia 13 tahun bernama Oskari (Onni Tommila).

Saat itu, Oskari sedang berburu rusa jantan.

Ia berburu untuk pembuktian kedewasaannya pada ayah dan saudaranya.

Saat menolong sang presiden, teroris pun mendekat ke Oskari dan Alan.

Keduanya bekerja sama untuk menyelamatkan diri dari serangan teroris.