Jadwal Film Bioskop Hari Ini Jakarta, Rabu 7 September 2022, Simak Selengkapnya

Cover film Bioskop Mumun, Mencuri Raden Saleh, Orphan: First Kill - Simak jadwal film Bioskop hari ini Jakarta pada Rabu 7 September 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut adalah jadwal film Bioskop hari ini Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Jadwal film Bioskop hari ini Jakarta terdapat film Mumun, Mendarat Darurat, Orphan: First Kill hingga Mencuri Raden Saleh.

Info jadwal film Bioskop hari ini dapat menjadi sumber pilihan menonton untuk warga Jakarta dan sekitarnya.

Jadwal film dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Simak selengkapnya jadwal film Bioskop hari ini Jakarta berikut dikutip dari laman 21cineplex.com:

Jadwal Film Bioskop Hari Ini Jakarta, Rabu 7 September 2022:

ARION XXI

Mencuri Raden Saleh: 12:00|| 15:05|| 18:10|| 21:15

Sayap-sayap Patah: 13:05|| 15:25|| 17:45|| 20:05

Mumun: 13:30|| 15:45|| 18:00|| 20:15

ARTHA GADING XXI

Mencuri Raden Saleh: 11:45|| 12:15|| 14:50|| 15:20|| 17:55|| 21:00

Sayap-sayap Patah: 13:15|| 15:35|| 17:55|| 18:25|| 20:15.|| 20:45

Mumun: 13:35|| 15:50|| 18:05|| 20:20

The Invitation: 13:45|| 16:00|| 18:15|| 20:30

Orphan: First Kill: 14:10|| 16:20|| 18:30|| 20:40