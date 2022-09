Lirik Lagu Smells Like Me - Charlie Puth: I Hope The Memories Killing You Over There

Berikut lirik lagu Smells Like Me oleh Charlie Puth dalam artikel berikut ini.

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu Smells Like Me dalam artikel berikut ini.

Petikan liriknya yakni 'I hope the memory's killin' you over there'.

Lagu berjudul Smells Like Me dirilis pada 2 September 2022 dan dipopulerkan oleh penyanyi Charlie Puth.

Baca juga: Lirik dan Terjemahan Lagu Be With You - Akon, Kini Viral di TikTok: Im Gonna Be With You

Lirik Lagu Smells Like Me - Charlie Puth

(One, two, three, four)

Lonely when you're in his arms

Yeah, you know I pray for that, pray for that, yeah

Your laundry dipped in my cologne

'Cause you know it takes you back, takes you back

Tell me, do you ever miss me when I'm gone?