Mengaku Kelelahan, Justin Bieber Kembali Tunda Tur Dunia

TRIBUNNEWS.COM - Justin Beiber mengaku kelelahan dan menyebut akan menunda sisa jadwal tur dunianya yang bertajuk Justice Tour.

Kabar ini diumumkannya melalui akun Instagram pribadinya, @justinbeiber pada Rabu (7/9/2022).

Pada awal pengumumannya itu, ia kembali membahas soal penyakit Sindrom Ramsay Hunt yang diidapnya sehingga sempat juga menunda tur duniannya itu.

"Awal tahun ini, saya mengumumkan mengenai penyakit Sindrom Ramsay Hunt yang aku derita dan membuat separuh wajahku mengalami kelumpuhan. Akibat penyakit tersebut, saya tidak bisa menyelesaikan tur Justice Tour yang digelar di Amerika Utara," tulisnya.

Selanjutnya Justin mengungkapkan telah berkonsultasi dengan doktor hingga timnya sehingga memutuskan untuk melanjutkan tur di Eropa.

"Aku pergi ke Eropa dengan segenap kemampuanku untuk melanjutkan tur. Saya tampil sebanyak enam kali tetapi membuatku kelelahan."

"Beberapa pekan sebelumnya, saya tampil di Rock in Rio dan memberikan yang terbaik bagi penggemarku di Brasil," ungkapnya.

Imbasnya, ia pun merasa kelelahan dan memutuskan utnuk memprioritaskan kesehatannya dulu.

"Sehingga saya memutuskan untuk rehat dari tur ini untuk beberapa waktu," kata pelantun lagu Never Say Never itu.

Di akhir tulisannya, ia menyebut dalam kondisi baik-baik saja dan hanya memerlukan istirahat.