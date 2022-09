Beberkan Hal yang Paling Disukai dari Lyodra Ginting, Riza Syah: Dia Perhatian dan Penyayang

TRIBUNNEWS.COM - Riza Syah membeberkan beberapa sikap yang disukainya dari sosok kekasihnya, Lyodra Ginting.

Diketahui, pasangan Riza Syah dan Lyodra Ginting telah menjalin hubunagn asmara selama kurang lebih 10 bulan.

Riza Syah menilai bahwa Lyodra Ginting merupakan sosok yang perhatian dan penyayang.

Dikutip dari YouTube Intens Investigasi Kamis (8/9/2022), Riza Syah membeberkan penilaiannya tentang Lyodra Ginting.

"Dia baik, perhatian, penyayang, humoris, kalau yang lain-lain dia berprestasi itu bonus."

"Nilai lebih juga dari dia karena dia berprestasi," terang Riza Syah.

Baca juga: Riza Syah Cerita Awal Pertemuannya dengan Lyodra hingga Putuskkan Pacaran

Baca juga: Cerita Riza Syah Perankan Prajurit TNI AL di Sinetron Bintang Samudra

Tak hanya itu, Riza Syah juga mengungkapkan sikap dari Lyodra Ginting yang memang konyol dan suka bercanda.

"Karakternya emang rada-rada konyol, rada-rada out of the box."

"Emang suka bercanda aja, dia receh, ketawa-ketawa sendiri."

"Apa aja diobrolin gitu lho, semuanya dibercandain, kita lagi ngomong serius aja masih bercanda," ungkapnya.