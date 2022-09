Bukan Ara, Ternyata Irish Bella dan Ammar Zoni akan Beri Nama Anaknya Asma tapi Batal karena Hal Ini

TRIBUNNEWS.COM - Ara Puti Sabai Akbar merupakan nama yang dipilih oleh pasangan Ammar Zoni dan Irish Bella untuk anak keempatnya.

Namun nyatanya ada cerita di balik nama indah yang disematkan pada putri Ammar Zoni dan Irish Bella tersebut.

Irish Bella mengaku awalnya ia dan Ammar Zoni akan menamai anaknya dengan nama Asma.

Akan tetapi karena satu dan lain hal namanya diganti Ara.

"Jadi, sebelum dia lahir. Kita pengen namain dia tuh kan baby A sesuai sama abangnya," kata Irish Bella, dikutip dari YouTube NATHALIE HOLSCHER, Rabu (7/9/2022).

"Nah, kita tuh namain dia Asma," sambungnya.

Baca juga: Cerita Bayinya Tak Menangis saat Lahir, Irish Bella: Dia Sempat Telat Bernapas

Irish Bella dan Ammar Zoni ingin memberi nama Asma karena terinspirasi dari Asmaul Husna, yang berarti sifat-sifat Allah SWT.

"Cuman mungkin kalau orang Indonesia kan Asma. Are you sure mau namain anaknya Asma? itu jelek banget, itu kan penyakit," ucap Ibel, sapaan akrab Irish.

Perempuan 26 tahun ini mengaku hanya berpikir nama tersebut adalah sebuah harapan kepada anaknya untuk meneladani sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari.

Tak disangka, saat lahir sang buah hati tidak langsung menangis karena meminum air ketuban terlalu banyak.