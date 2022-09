Chord Gitar Leda Lede - Suci Tacik, Lengkap dengan Lirik Lagunya

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar lagu berjudul Leda Lede, lengkap dengan lirik lagunya.

Lagu Leda Lede dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Suci Tacik.

Lirik lagu berjudul Leda Lede ini diciptakan oleh Danang Danzt.

Leda Lede dalam bahasa Jawa bermakna lamban dan tidak serius, jadi lagu ini menceritakan tentang kisah cinta seseorang yang tidak ditanggapi serius oleh sang kekasih.

Video Musik lagu Leda Lede pertama kali dirilis oleh pada awal September 2022.

Saat ini lagu Leda Lede menempati posisi trending 6 di YouTube Musik.

Baca juga: Chord Gitar Are We the Waiting - Green Day, Kunci A: Starry Nights City Lights Coming Down Over Me

Chord Gitar dan Lirik Lagu Leda Lede - Suci Tacik:

C G Am

biyen kowe ngomong wes ra sudi..

Dm G

saiki kowe nuntut aku bali..

Em Am Dm

opo kowe pantes tak langgati..

G C

aku isih wedi mbok larani..

Intro : C G Am..

Dm G C..

Am..Dm..G..C..

C G Am

atiku iki wes kadung loro..

Dm G

wes dadi kebacut ilang roso..

Em Am

tresnoku wes sudo..

Dm

ra koyo dek jaman semono..

G C

atiku wes kanggo uwong liyo..

Reff :

C G Am

leda lede, lungo teko sak penake..

Dm G C

sepurane, atiku wes du nggo kowe..

Am Dm

aku biyen mbok siakke..

G

saiki manut dalane..

C

aku kowe du jodone..

C G

ora tak getuni, ora tak tangisi

Am Em

lungamu neng endi, aku ora nggoleki

F C

wes kadung kelaran, atiku ra karuan

Dm G

wes bubrah kahanan, rosoku uwis ilang..

C G

wes lalekke wae, aku ora nggondheli

Am Em

atiku mung siji, ra kuat yen mbaleni

F C

salahmu dewe biyen kowe wes ngelarani

Dm G

ati leda lede saiki kowe pengen aku bali..

Reff :

C G Am

leda lede, lungo teko sak penake..

Dm G C

sepurane, atiku wes du nggo kowe..

Am Dm

aku biyen mbok siakke..

G

saiki manut dalane..

C

aku kowe du jodone..

Musik : Am....

C G Am..

Dm G C..

Am..Dm..G..C..

C G Am

atiku iki wes kadung loro..

Dm G

wes dadi kebacut ilang roso..

Em Am

tresnoku wes sudo..

Dm

ra koyo dek jaman semono..

G C

atiku wes kanggo uwong liyo..

Reff :

C G Am

leda lede, lungo teko sak penake..

Dm G C

sepurane, atiku wes du nggo kowe..

Am Dm

aku biyen mbok siakke..

G

saiki manut dalane..

C

aku kowe du jodone..

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Worth It - Rex Orange County: Its Not Worth it Anymore, I Feel Insane

Leda Lede - Suci Tacik:

(Tribunnews.com)

Artikel lain terkait Chord Gitar dan Lirik Lagu