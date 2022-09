Chord Gitar dan Lirik Lagu Bila - Asbak Band: Bantu Aku Jaga Hatimu

TRIBUNNEWS.COM - Lagu berjudul Bila merupakan lagu yang dinyanyikan Asbak Band.

Lagu Bila dirilis pada tahun 2010.

Asbak Band merupakan band asal Jakarta yang dibentuk pada tahun 2008.

Berikut chord kunci gitar dan lirik lagu Bila:

F

Bila kuingat dirimu,

F C F

ku yakin kau pun begitu



Bb F

Adanya dirimu,

C F

adanya aku,

Gm C

selalu hargai kamu

F C

Tak pernah aku mencoba

F C F

rasakan cinta yang lain

Bb F

Walau sebenarnya

C F

banyak yang datang

Gm C

tawarkan cinta yang lain

Reff 1:

F C

Bantu aku jaga hatimu

Dm Am

selama masih ada waktu untukku

Bb F

Agar selalu kukagumi dirimu

C

dalam hidupku

F C

Tak pernah aku mencoba

F C F

rasakan cinta yang lain

Bb F

Walau sebenarnya

C F

banyak yang datang

Gm C

tawarkan cinta yang lain

Reff 1 :

F C

Bantu aku jaga hatimu

Dm Am

selama masih ada waktu untukku

Bb F

Agar selalu kukagumi dirimu

C

dalam hidupku

Reff 2 :

F C

Selamanya ku kan mencoba

Dm Am

untuk tak menyakiti hatimu itu

Bb F

Agar selalu kau kagumi diriku

C F

dalam hidupmu, dalam hidupmu

Kembali ke : (Reff 1), (Reff 2)

