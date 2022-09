Chord Gitar Musuh Sahabat - Superman Is Dead: Berdiri Tegak Menantang, Tak Pernah Menyerah

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Musuh Sahabat yang dipopulerkan oleh Superman Is Dead.

Lagu Musuh Sahabat merupakan singel dalam album pertama Superman Is Dead yang bertajuk Kuta Rock City.

Album ini dirilis pada tahun 2003 melalui label Sony Music Indonesia.

Musuh Sahabat - Superman Is Dead

Reff:

C G

Berdiri tegak menantang

F C

Tak pernah menyerah, tak mau mengalah

C G

Berdiri tegak menantang

F C

Tak peduli setan, engkau kan kulawan



C F

Kau pikir kau slalu benar

D G

Engkau yang terhebat mendekati Tuhan

C F

Tapi kau tak pernah tau

D G

Tentang kehidupanku apa yang kulalui



F G C B A G F

Semua omong kosong dan perbuatan pengecutmu

G C

Kan membuatmu menghilang...

C G

Langkahku kan menginjakmu

F C

Habisi tawamu, cumbui pacarmu

C G

Berdiri tegak menantang

F C

Tak pernah menyerah, tak mau mengalah



C F

Bekerja siang dan malam

D G

Coba hidupi diri terkadang frustrasi

C F

Saat duniaku tertawa

D G

Dan dipenuhi bintang kau kadang menghilang



F G C B A G F

Tapi kau slalu ada disaat ku merasa lemah

G C

Jangan pernah, menghilang

C-C- C G

Langkahku tak berarti tanpamu

F C

Kegembiraan ini takkan pernah ada

Kembali ke Reff

(Tribunnews.com)