TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu Girls yang dipopulerkan oleh aespa.

Lagu Girls merupakan lagu comeback girl group aespa pada 8 Juli 2022.

Lagu Girls sendiri merupakan bagian dari album dengan nama yang sama, yaitu GIRLS.

Sementara itu, video musik Girls telah ditonton lebih dari 98 ribu kali.

Girl group rookie besutan SM Entertainment ini mendapat gelar 'Rookie of The Year', setelah lagunya banyak memenangkan penghargaan.



Simak lirik lagu Girls - aespa lengkap dengan terjemahannya.

Ireonara geudaeyeo

Deo chimyeongjeogin jeonjaeng soge

Duballo beotyeo jeogui Hook!

Black Mamba

Duryeopji ana nega Hoot!

Busyeojulge

Dallajyeosseo uriga

Gwangyareul neomeo doraol ttae

Ilgeureojyeo beoryeotdeon æ

Deo nadapge

Machi hanacheoreom boil

Michin jonjaegamui hyeonsin

Dasi namgyeojin bulssiga

Geodaehan ageuro jaranaseo

Mugiryeokage nеol goripsikyeo dul ttae

Reunitе urin dasi hamkke

Whoo Whoo

Deopchyeo Beat it Yah

Neon honjaga aniya

Binnatdeon Sacrifice

Gieok chajatdamyeon

Boyeojullae? natanajullae?

Jigeum yeogi

Ttarawa (Bow down)

Jikyeobwa (My skill)

Nollalgeol (Say wow)

We coming

Sorichyeo (Get loud)

Deureobwa (My sound)

Bulleobwa (Upgrade)

We coming

Hondon sogeseo pieona

(We Them Girls)

Duryeoume matseol geureon yonggi

(Ah Yeah)

Eonjerado urin Together

We Them Girls

We Them Girls

We Them Girls

Meta Universe gongjonhae

Jigeum Parallel World

Modeun jonjaega uimireul gajyeo

Part of my heart

Urin gonggamui eoneoreul sseo

Cheoneul nanwo jwo

Gyeolguk seonhan uijimanui

Gachireul chuguhae

Ganghaejyeosseo deudieo nan

Hwidulligeona danghaji ana

Waegogi dwaebeoryeo tto da

Sijakdwaesseo pyeoneul galla

Neowa nal goripsikyeo ap mot boge