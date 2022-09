Santer Isu Kaesang Lamar Erina Gudono, Nadya Arifta Singgung Soal Nikah Desember hingga Menyusul

TRIBUNNEWS.COM - Mantan kekasih Kaesang Pangarep, Nadya Arifta tampak memberikan reaksi saat disinggung soal calon mertua hingga nikah bulan Desember.

Melalui akun Instagramnya, Nadya Arifta terlihat membuka fitur tanya jawab di Instagram Storiesnya @nadrifta.

Di tengah kabar lamaran Kaesang Pangarep dan Erina Gudono, Nadya Arifta turut disinggung soal calon mertua.

Baca juga: Erina Gudono dan Kaesang Dikabarkan Menikah Desember 2022, Adik Gibran Ngaku Sudah Cek Lokasi Prewed

Berawal dari salah satu pertanyaan pengikutnya di Instagram.

"Kak, apa yang mau kakak lakukan jika kakak tersinggung dengan ucapan calon mertua kita? Wajar gak kita marah?," tanya seorang netizen.

Menanggapi hal itu, Nadya memberikan jawaban bijak.

"Hm, first think first mungkin aku akan inhale exhale, kemudian tersenyum, kemudian didoakan dan dibalas dengan canda gurau," balasnya.

Tak cuma itu, Nadya juga disinggung soal menikah di bulan desember seolah menyindir pemberitaan pernikahan Kaesang dan Erina.

"(sensor) KAWIN DESEMBER DONG!!!" tulis seorang pengikutnya di Instagram sembari menyensor kata paling depan.

Nadya Arifta turut bereaksi atas isu Kaesang menikah bulan Desember. (Kolase Tribunnews)

Nadya pun memberikan reaksinya atas komentar itu.