Lirik dan Terjemahan Lagu Atlantis - Seafret: Tell Me Why This Has To End, Oh No

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu berjudul Atlantis yang dipopulerkan oleh Seafret.

Kini lagu Atlantis tengah viral di TikTok dengan kutipan lirik: Tell my why this has to end, oh no. I can't save us my Atlantis we fall.

Video klip lagu Atlantis tayang di kanal YouTube SeafretOfficial pada 22 April 2015.

Hingga kini video klip lagu Atlantis telah ditonton lebih dari 51 juta kali.

Baca juga: Lirik dan Chord Gitar Lagu Bayang Semu - Ungu: Ku Melayang Bagaikan Terbang ke Awan

Lirik dan Terjemahan Lagu Atlantis - Seafret:

The birds have left their trees

Burung-burung telah meninggalkan pohonnya

The light pours onto me

Cahaya mengalir ke aku

I can feel you lying there all on your own

Aku bisa merasakan kamu berbaring di sana sendirian

We got here the hard way

Kita sampai di sini dengan cara yang sulit

All those words that we exchange

Semua kata yang kita tukarkan

Is it any wonder things get broke?

Apakah mengherankan hal-hal bisa pecah?

Cause in my heart and in my head

Karena di hatiku dan di kepalaku

I’ll never take back the things I said

Aku tidak akan pernah mengambil kembali hal-hal yang aku katakan

So high above, I feel it coming down

Begitu tinggi di atas, aku merasakannya turun

She said, in my heart and in my head

Dia berkata, di hatiku dan di kepalaku

Tell me why this has to end

Katakan padaku mengapa ini harus berakhir

Oh, no

Oh tidak

Oh, no

Oh tidak

I can’t save us, my Atlantis, we fall

Aku tidak bisa menyelamatkan kita, atlantis aku, kita jatuh

We built this town on shaky ground

Kita membangun kota ini di atas tanah yang goyah

I can’t save us, my Atlantis, oh, no

Aku tidak bisa menyelamatkan kita, atlantis aku, oh, tidak

We built it up to pull it down

Kita membangunnya untuk menariknya ke bawah

Now all the birds have fled

Sekarang semua burung telah melarikan diri

The hurt just leaves me scared

Luka itu membuatku takut

Losing everything I’ve ever known

Kehilangan semua yang pernah kukenal

It’s all become too much

Semuanya menjadi terlalu banyak

Maybe I’m not built for love

Mungkin aku tidak diciptakan untuk cinta

If I knew that I could reach you, I would go

Jika aku tahu bahwa aku dapat menghubungi kamu, aku akan pergi

It’s in my heart and in my head

Itu ada di hatiku dan di kepalaku

You can’t take back the things you said

Kamu tidak dapat mengambil kembali hal-hal yang kamu katakan

So high above, I feel it coming down

Begitu tinggi di atas, aku merasakannya turun

She said, in my heart and in my head

Dia berkata, di hatiku dan di kepalaku

Tell me why this has to end

Katakan padaku mengapa ini harus berakhir

Oh, no

Oh tidak

Oh, no

Oh tidak

I can’t save us, my Atlantis, we fall

Aku tidak bisa menyelamatkan kita, atlantis aku, kita jatuh

We built this town on shaky ground

Kita membangun kota ini di atas tanah yang goyah

I can’t save us, my Atlantis, oh, no

Aku tidak bisa menyelamatkan kita, atlantis aku, oh, tidak

We build it up to pull it down

Kita membangunnya untuk menariknya ke bawah

And we build it up and we build it up

Dan kita membangunnya dan kita membangunnya

And we build it up to pull it down

Dan kita membangunnya untuk menariknya ke bawah

And we build it up and we build it up

Dan kita membangunnya dan kita membangunnya

And we build it up to pull it down

Dan kita membangunnya untuk menariknya ke bawah

I can’t save us, my Atlantis, we fall

Aku tidak bisa menyelamatkan kita, atlantis aku, kita jatuh

We built this town on shaky ground

Kita membangun kota ini di atas tanah yang goyah

I can’t save us, my Atlantis, oh, no

Aku tidak bisa menyelamatkan kita, atlantis aku, oh, tidak

We build it up to pull it down

Kita membangunnya untuk menariknya ke bawah

Baca juga: Lirik Lagu Aku dan Mantanmu - Betrand Putra Onsu: Kau Banding-bandingkan, Aku dengan Mantanmu

(Tribunnews.com)