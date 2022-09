Lirik Lagu The Feels - TWICE dengan Terjemahan, Single Pertama Kalinya yang Berbahasa Inggris

TWICE dalam video klip The Feels - Berikut ini lirik lagu The Feels yang dipopulerkan TWICE.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu The Feels yang dipopulerkan TWICE.

Girl group Korea besutan JYP Entertainment ini, merilis single The Feels pada 1 Oktober 2022.

The Feels merupakan single TWICE pertama yang liriknya memakai bahasa Inggris.

TWICE terdiri dari 9 member, yaitu Nayeon, Momo, Sana, Jihyo, Dahyun, Chaeyoung, Mina, Tzuyu dan Jeongyeon.

Saat ini, video klip The Feels - TWICE, telah ditonton sebanyak 311.724 juta kali.

Simak lirik lagu The Feels - TWICE lengkap dengan terjemahannya:

Boy I boy I boy I know

I know you get the feels

Boy I boy I boy I know

Uh, I’m so curious

‘Bout you boy, wanna keep it cool

But I know, every time you move

Got me frozen I

Get so shy

It’s obvious

Catching feels like butterflies

If I say what’s on my mind

Would I hit bullseye