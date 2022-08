Profil Mina TWICE, Member Asal Jepang dengan Masa Trainee Tersingkat hanya 1 Tahun

Mina TWICE - Profil Mina TWICE, member yang miliki masa trainee tersingkat hanya satu tahun.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini profil Mina TWICE yang menjadi salah satu member girl group Korea Selatan, TWICE, besutan agensi JYP Entertainment.

Mina TWICE adalah member asal Jepang yang menempati posisi sebagai main dancer atau penari utama dan sub vokal di girl group TWICE.

Dikutip dari elitedaily.com, Mina TWICE lahir di San Antonio, Texas, pada 24 Maret 1997 dengan nama asli Myoui Mina.

Meski lahir di Amerika, Mina TWICE dibesarkan oleh orang tuanya di Kobe, Jepang.

Diketahui, Mina TWICE dulu juga pernah memiliki kewarganegaraan Amerika, namun telah melepaskan status tersebut pada 2019.

Nama bahasa Inggris Mina adalah Sharon Myoui.

Mina TWICE dikenal sebagai pribadi yang pendiam di depan publik.

Ia juga memiliki wajah khas wanita jepang yang cantik, anggun dan imut.

Keluarga Mina TWICE

Berikut keluarga Mina TWICE yang dikutip dari kprofiles.com.