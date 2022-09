Sinopsis Film The School for Good and Evil, yang Tayang 19 Oktober di Netflix

Cuplikan adegan film The School for Good and Evil - The School for Good and Evil garapan Paul Feig ini berkisah tentang sepasang sahabat, Sophie (Sophia Anne Caruso) dan Agatha (Sofia Wylie).

TRIBUNNEWS.COM - Trailer perdana film The School for Good and Evil telah dirilis, Selasa (13/9/2022).

Film The School for Good and Evil dijadwalkan tayang di Netflix pada 19 Oktober mendatang.

Deretan aktor dan aktris yang akan bermain dalam The School for Good and Evil antara lain Michelle Yeoh, Charlize Theron, Laurence Fishburne, serta Cate Blanchett sebagai pengisi suara 'The Storian'.

The School for Good and Evil dibuat berdasarkan novel karya Soman Chainani.

Film garapan Paul Feig ini berkisah tentang sepasang sahabat, Sophie (Sophia Anne Caruso) dan Agatha (Sofia Wylie).

Mereka terpaksa berada di sisi berlawanan ketika bergabung dengan sekolah sihir.

Sekolah sihir ini melatih pahlawan dan penjahat agar dapat menciptakan keseimbangan antara Si Baik dan Si Jahat.

Trailer dibuka dengan pemandangan dua bangunan sekolah berlatar belakang hutan dan danau.

Diiringi narasi 'The Storian' yang berkisah bahwa hanya orang beruntung yang bisa bergabung sebagai murid.

Proses rekrutmen Sophie dan Agatha dimulai ketika mereka dibawa seekor burung besar terbang melewati hutan untuk mencapai sekolah sihir.

