Sisca Kohl Beri Kado Ulang Tahun untuk Jessica Jane, Jess No Limit Buat Surprise untuk Adiknya

TRIBUNNEWS.COM - YouTube Jessica Jane sempat berulang tahun yang ke-23 tahun pada 20 Agustus 2022, lalu.

Sebagai calon kakak ipar, Sisca Kohl memberi kado ulang tahun untuk Jessica Jane.

Sisca Kohl memberi kado ulang tahun spesial berupa sepatu merek Gucci.

Dikutip dari kanal YouTube Jessica Jane, Jess No Limit memberikan surprise kepada adiknya, Jessica Jane.

Dalam video tersebut Jessica Jane sedang tertidur dan diberi surprise oleh kakanya.

Tampak terlihat Jessica Jane dalam keadaan mengantuk diminta membuka kado ulang tahun dari Sisca Kohl.

Sambil membawa kado dan kue ulang tahun, Jess No Limit membangunkan Jessica dengan menyanyikan lagu happy birthday.

"Happy birthday to you, happy birthday to you, Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, woy bangun woy, bangun bangun," suara Jess No Limit sambil bernyanyi.

Sisca Kohl memberikan kado untuk Jessica Jane, selain itu sebagai kakaknya Jess No Limit memberikan surprise dan memberikan kado untuk adiknya. (Instagram @jessnolimit)

Tidak lama Jessica langsung bangun dan membuka kado ulang tahun dari Jess No Limit dan Sisca Kohl.

"Ini hadiah dari mamah sama dari gue," ujar Jess No Limit dengan memberikan bungkusan warna pink.