Lirik dan Terjemahan Lagu Shut Down - BLACKPINK: When We Pull Up, You Know It's A Shutdown

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu Shut Down dari BLACKPINK dalam artikel ini.

Girl band asal Korea Selatan, BLACKPINK comeback dengan lagu terbarunya yang berjudul Shut Down, Jumat (16/9/2022).

Lagu Shut Down tergabung dalam album Born Pink.

Mengutip Sonora, lagu Shut Down memadukan solo biola klasik 'La campanella' oleh Niccolò Paganini dengan suara hip-hop khas grup tersebut.

Berikut ini lirik lagu Shut Down - BLACKPINK:

BLACKPINK in your area

Keombaegi anya tteonan jeok eopseunikka

Gogaedeuri dora jinjeonghae mok kkeokkilla

Bunhongbichui eoreum drip, drip, drip, freeze 'em on sight

Shut it down, what, what, what, what

Geimi anya jin jeogi eopseunikka

Jijeobwa ne moge mokjureun nae geonikka

Ttangbadage daeun pedal, we go two-zero-five

Shut it down, uh, uh, uh, uh

Chorok bireul naeryeo meori wiro Don't trip, baby

Gyeomsonhage geunyang anjaisseo Just sit, baby

Praying for my downfall, many have triеd, baby

Catch me when you hear my Lamborghini go vroom, vroom, vroom, vroom