Sinopsis Film Beyond the Reach, Kisah Salah Tembak saat Perburuan di Gurun Mojave

Sinopsis film Beyond the Reach tayang malam ini, Senin (19/9/2022) pukul 23.45 WIB di bioskop TransTV. Mengisahkan seorang jutawan bernama Madec yang salah target menembak saat berburu di Gurun Mojave.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sinopsis film Beyond the Reach yang akan tayang di Bioskop TransTV malam ini, Senin (19/9/2022) pukul 23.45 WIB.

Dikutip dari IMDb, film Beyond the Reach telah dirilis pada tahun 2014.

Film Beyond The Reach ditayangkan dengan durasi tayang selama 1 jam 31 menit.

Film yang disutradarai oleh Jean-Baptiste Leonetti ini mengusung genre thriller.

Beyond the Reach merupakan adaptasi dari cerita novel karya Robb White yang dirilis pada 1972 dengan judul Deathwatch.

Sejumlah pemeran yang membintangi film ini antara lain Michael Douglas, Jeremy Irvine, dan Ronny Cox.

Baca juga: Film Beyond The Reach, Saat Jeremy Irvine Jadi Buruan Michael Douglas, Malam Ini di Bioskop TransTV

Film Beyond the Reach berkisah tentang seorang jutawan serta pengusahan sukses yang ingin melakukan perburuan di Gurun Mojave, California.

Untuk lebih lengkapnya, simak sinopsis film Beyond The Reach berikut.

Sinopsis film Beyond the Reach

Sinopsis film Beyond the Reach yang tayang malam ini, Senin (19/9/2022) di Bioskop TransTV. (IMDb)

Madec (Michael Douglas), seorang pengusaha internasional yang tidak bermoral ingin berburu di Gurun Mojave, California.