Sinopsis Film Beyond the Reach, Petaka Salah Target Menembak, Tayang Malam Ini di Bioskop Trans TV

Cover film Beyond the Reach- Berikut ini sinopsis film Beyond the Reach yang akan tayang malam ini di Bioskop Trans TV, Senin (19/9/2022).

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini sinopsis film Beyond the Reach yang akan tayang di Bioskop Trans TV malam ini, Senin(19/9/2022) pukul 23.45 WIB.

Film Beyond the Reach dibintangi oleh Michael Douglas, Jeremy Irvine, dan Ronny Cox.

Rilis 6 September 2014 di Toronto International Film Festival, Beyond the Reach merupakan adaptasi novel Deathwatch tahun 1972.

Kemudian, pada 17 April 2015 rilis di Amerika, dan ditayangkan melalui streaming internet.

Film Beyond the Reach mengisahkan seorang pemburu kaya yang mendapatkan petaka tidak sengaja membunuh seseorang saat berburu di gurun.

Sutradara film Beyond the Reach adalah Jean-Baptiste Leonetti dan penulis naskahnya oleh Stephen Susco.

Berdurasi 90 menit, Beyond the Reach bergenre thriller.

Simak sinopsis film Beyond the Reach, dikutip dari IMDb



Sinopsis film Beyond the Reach

Madec, seorang pengusaha internasional yang tidak bermoral ingin berburu di Gurun Mojave, California.

Madec juga menyewa anak muda untuk membimbingnya berburu.