Lirik dan Terjemahan Thank You 4 Lovin' Me - Paul Partohap: I'm Not Perfect But You Still Chose Me

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan lagu berjudul Thank You 4 Lovin' Me oleh Paul Partohap.

Lagu Thank You 4 Lovin' Me dirilis lewat kanal YouTube pribadi Paul Portohap pada 24 Agustus 2022.

Hingga kini video musik lagu Thank You 4 Lovin' Me telah diputar lebih dari 600 ribu kali.

Bahkan kini lagu tersebut tengah viral di TikTok dengan kutipan lirik: I know I'm not perfect but you still chose me.

Lirik Lagu Thank You 4 Lovin' Me - Paul Partohap:

(VERSE)

Wish you could always tell me

How to make you happy

I just got no clue

Don't want you feel blue

It's true

I'm tryin' to be a better man

Doin' the best that I think I can

Don't know where I'm goin'

But in case you're wonderin'

I'm on my way

(CHORUS)

I know I'm not perfect

But you still chose me

Girl, this is not an act

Oh I want to be the last

For you, for you

And often I keep thinking

Am I worth waiting for?

But you keep motivating me

To be the best of me

Of me, of me

(VERSE)

Wish you could always tell me

How to make you happy

I just got no clue

Don't want you feel blue

It's true

I'm tryin' to be a better man

Doin' the best that I think I can

Don't know where I'm goin'

But in case you're wonderin'

I'm on my way

(CHORUS)

I know I'm not perfect

But you still chose me

Girl, this is not an act

Oh I want to be the last

For you, for you

And often I keep thinking

Am I worth waiting for?

But you keep motivating me

To be the best of me

Of me, of me

(OUTRO)

I know it ain’t easy

I know it ain’t easy

But thank you

Thank u for lovin' me

Terjemahan Lagu Thank You 4 Lovin' Me - Paul Partohap:

(VERSE)

Berharap kamu selalu bisa memberitahuku

Bagaimana cara membuatmu bahagia?

Aku hanya tidak tahu

Tidak ingin kamu merasa biru

Itu benar

Aku sedang berusaha menjadi pria yang lebih baik

Lakukan yang terbaik yang aku pikir aku bisa

Tidak tahu kemana aku pergi

Tetapi jika kamu bertanya-tanya

aku sedang dalam perjalanan

(CHORUS)

Aku tahu aku tidak sempurna

Tapi kamu tetap memilihku

Gadis, ini bukan akting

Oh aku ingin menjadi yang terakhir

Untukmu, untukmu

Dan sering aku terus berpikir

Apakah aku layak untuk ditunggu?

Tapi kamu tetap memotivasiku

Untuk menjadi yang terbaik dariku

Dari aku, dari aku

(VERSE)

Berharap kamu selalu bisa memberitahuku

Bagaimana cara membuatmu bahagia?

Aku hanya tidak tahu

Tidak ingin kamu merasa biru

Itu benar

Aku sedang berusaha menjadi pria yang lebih baik

Lakukan yang terbaik yang aku pikir aku bisa

Tidak tahu kemana aku pergi

Tetapi jika kamu bertanya-tanya

aku sedang dalam perjalanan

(CHORUS)

Aku tahu aku tidak sempurna

Tapi kamu tetap memilihku

Gadis, ini bukan akting

Oh aku ingin menjadi yang terakhir

Untukmu, untukmu

Dan sering aku terus berpikir

Apakah aku layak untuk ditunggu?

Tapi kamu tetap memotivasiku

Untuk menjadi yang terbaik dariku

Dari aku, dari aku

(OUTRO)

Aku tahu itu tidak mudah

Aku tahu itu tidak mudah

Tapi terima kasih

Terima kasih telah mencintaiku

Video Musik Lagu Thank You 4 Lovin' Me - Paul Partohap:

