Lirik dan Terjemahan Lagu I Wanna Be Yours - Arctic Monkeys: Secrets I Have Held in My Heart

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik dan terjemahan Lagu I Wanna Be Yours dalam artikel ini.

Petikan liriknya yakni 'Secrets I have held in my heart'.

Lagu I Wanna Be Yours rilis pada 2013.

Lagu I Wanna Be Yours dipopulerkan oleh Arctic Monkeys dengan genre alternatif atau indie.

Lagu I Wanna Be Yours menceritakan tentang seorang pria yang sedang jatuh cinta.

Namun ia merasa bimbang apakah rasa yang dia miliki juga sama dengan seseorang yang ia cintai.

Baca juga: 5 Lagu Arctic Monkeys yang Paling Banyak Didengarkan di Spotify

Salah satu single milik Arctic Monkeys dari albumnya berjudul AM.

Lirik Lagu I Wanna Be Yours - Arctic Monkeys

[Verse 1]

I wanna be your vacuum cleaner

Breathing in your dust

I wanna be your Ford Cortina

I will never rust

If you like your coffee hot

Let me be your coffee pot

You call the shots, babe

I just wanna be yours