Chord Gitar dan Lirik Lagu Di Saat Patah Hati - Dadali: Betapa Perih Rasa Hati Ini

TRIBUNNEWS.COM - Di bawah ini ada chord gitar dan lirik lagu Di Saat Patah Hati dari Dadali.

Dadali merupakan band yang berasal dari Bogor yang dibentuk pada 2008.

Lagu Disaat Patah Hati dirilis tahun 2018.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Di Saat Patah Hati - Dadali:

Intro : Em Am D G

C Am B..

Em Am

Kurasakan hidup tak berarti

D G

setelah kau ingkari janji suci

C Am

yang selama ini engkau beri

B Em

tuk setia sampai akhir nanti..

Em Am

Perih saat menyayat hati ini

D G

melihat engkau yang aku cintai

C Am

berpindah ke lain hati lagi

B Em E

setelah kau dapatkan hatiku..

Reff :

Am

Betapa perih rasa hati ini

D G

..inikah yang namanya patah hati

C Am

..ku hanya bisa menangis sedih

B Em E

tuk bisa ikhlaskan kau pergi…

Am

Betapa perih rasa hati ini

D G

..inikah yang namanya patah hati

C Am

..ku hanya bisa menangis sedih

B Em

tuk bisa ikhlaskan kau pergi…

Musik : Em Am D G

C Am B..

Em Am

Perih saat menyayat hati ini

D G

melihat engkau yang aku cintai

C Am

berpindah ke lain hati lagi

B Em E

setelah kau dapatkan hatiku..



Reff

[Featuring]

Am

Maaf bila ku harus pergi

D G

..maaf bila ku menyakiti

C Am

..namun hati harus memilih

B Em E

tak mungkin bisa ku kembali hoo

Reff :

Am

Betapa perih rasa hati ini

D G

..inikah yang namanya patah hati

C Am

..ku hanya bisa menangis sedih

B Em E

tuk bisa ikhlaskan kau pergi…

Am

Betapa perih rasa hati ini

D G

..inikah yang namanya patah hati

C Am

..ku hanya bisa menangis sedih

B Em

tuk bisa ikhlaskan kau pergi…

