Daftar Lagu Afgan yang Paling Banyak Didengarkan di Spotify, Heaven hingga Kamu Yang Kutunggu

TRIBUNNEWS.COM - Inilah daftar lagu Afgan yang paling banyak didengarkan di Spotify.

Penyanyi yang lahir 1989 di Jakarta ini debut di dunia musik pada 2008.

Debutnya adalah merilis album COnfession No.1.

Saat debutnya, Afgan berusia 18 tahun.

Di tahun yang sama, ia juga menerima penghargaan sebagai Best Artist of The Year dan Artis Favorit di MTV indonesia Awards 2008.

Pelantun Terima Kasih Cinta ini juga menjadi Penyanyi Solo Terbaik 2009 di ajang Anugerah Musik Indonesia 2009.

Hingga tahun ini, Afgan telah mengeluarkan enam album.

Enam album tersebut yakni:

1. Confession (2008)

2. The One (2009)