Reza Arap Diduga Selingkuh, Wendy Walters Ubah Caption Foto Pernikahan: Terima Kasih atas Traumanya

TRIBUNNEWS.COM - Wendy Walters kepergok mengubah caption foto pernikahannya dengan Reza Arap.

Hal itu dilakukannya setelah isu perselingkuhan Reza Arap mencuat.

Keterangan foto pernikahan yang diunggah Wendy Walters di akun Instagram @wendywalters awalnya hanya tanggal pernikahan dan emoticon hati.

Diketahui Wendy Walters menikah dengan Reza Arap pada 21 Februari 2021 lalu.

Namun, kini keterangan foto pernikahan itu diedit Wendy.

Wendy Walters menuliskan curahan hatinya soal rumah tangganya yang sedang tidak baik.

Wendy Walters mengganti caption foto pernikahannya dengan Reza Arap setelah isu perselingkuhan muncul. (Instagram @wendywalters)

Baca juga: Terseret Isu Reza Arap Selingkuh dari Wendy Walters, Rossa Mendadak Singgung Tipe Pria Idaman

Dalam caption foto tersebut, Wendy mengucapkan terima kasih dengan Reza Arap karena membuatnya jadi trauma.

"F**k around? Thank you for the trauma (Persetan? Terima kasih atas traumanya)," tulis Wendy Walters.

Berubahnya keterangan foto pernikahan Wendy di akun Instagram itu rupanya disadari banyak penggemar dan netizen.

Kata-kata semangat pun terus dilontarkan netizen untuk Wendy Walters.