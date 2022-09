Sejarah Hubungan Adam Levine dan Behati Prinsloo: Sempat Putus, Menikah, Kini Diterpa Isu Selingkuh

TRIBUNNEWS.COM - Musisi Adam Levine dan model Behati Prinsloo sudah menjalin hubungan sejak sekitar 10 tahun lalu.

Mereka sempat putus tetapi kemudian kembali dan memutuskan untuk menikah.

Kini, rumah tangga mereka diterpa tuduhan perselingkuhan yang dilakukan Adam Levine.

Dilansir PageSix, ini sejarah hubungan antara Adam Levine dan Behati Prinsloo.

2012: Mulai pacaran

Awal hubungan Adam Levine dan Behati Prinsloo terbilang cukup kontroversial.

Baca juga: Bantah Isu Berselingkuh dari Behati Prinsloo, Adam Levine Buka Suara: Saya Menyesal Melewati Batas

Pelantun "She Will Be Loved" itu sempat berkencan dengan sahabat Behati, sesama model Anne Vyalitsyna, sebelum Adam Levine berpaling mengejar Prinsloo.

Pada Juni 2012, Levine dan Prinsloo terlihat bermesraan di pesta pra-pernikahan seorang teman di pulau Kauai.

Empat bulan kemudian, pada Oktober 2012, mereka mengkonfirmasi hubungan mereka dengan menghadiri acara Gentlemen's Ball bersama majalah GQ.

Awal 2013: Hubungan mulai retak