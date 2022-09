Michael Learns To Rock Dijadwalkan Manggung di Palembang November Mendatang

Promotor dari Michael Learns To Rock: Back On the Road Tour 2022 Live in Palembang saat menggelar jumpa pers di kawasan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Kamis (22/9/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Grup musik legendaris asal Denmark, Michael Learns To Rock (MLTR) siap menggelar konser di Palembang pada 4 November 2022 mendatang.

Konser bertajuk Michael Learns To Rock : Back On the Road Tour 2022 Live in Palembang ini dipromotori oleh Eksporasi Musik.

Julio Ekspor selaku Founder dan CEO PT Indonesia Bisa Ekspor menjelaskan alasannya mengajak group band legendaris itu ke Palembang.

"Kenapa kita di Palembang karena kita mau bikin aktivitas konser di Sumatera, agak sayang kalau temen-temen yang suka konser tapi gak ada ada event di sana.

Baca juga: Promotor Harap Judika Jadi Pembuka Konser MLTR di Indonesia

Kami mau bikin aktivitas yang gak cuman ada di pulau Jawa yaa," ujar Julio Ekspor dalam jumpa pers di kawasan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Kamis (22/9/2022).

"Palembang itu punya vanue sendiri.

Jadi setiap kelas akan ada bedanya banget yaaa," timpal Oktoberi Surbakti selaku CEO Ada Ruang.

Stella Tiffany selaku Direktur dari PT. Bisa Musik Indonesia mengajak semua generasi untuk menikmati suguhan dari Jascha Richter cs di Palembang Sport and Convention Center.

"Sebagai promotor, Eksporasi Musik ingin menyajikan pertunjukan hiburan berupa konser kepada masyarakat dan semua generasi dengan mendatangkan Michael Learns To Rock (MLTR)," tuturnya.

"Konser ini diharapkan bisa memberikan hiburan untuk warga Palembang dan sekitarnya yang ingin back to 90's yang pada kangen dengan lagu-lagunya Michael Learns To Rock (MLTR)," ucap Stella.

Penjualan tiket presale dan normal Michael Learns To Rock: Back On the Road Tour 2022 Live in Palembang sudah bisa dibeli sejak Minggu, 18 September 2022 lalu.

Semua tiket dapat diperoleh secara online melalui platform penjualan tiket di tiket.com. dengan kisaran harga tiket mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 2,5 juta.