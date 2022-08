Promotor Harap Judika Jadi Pembuka Konser MLTR di Indonesia

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM - Grup musik Michael Learn To Rock (MLTR) kembali konser di Indonesia untuk menghibur penggemarnya di Tanah Air.

Jascha Richter (vokal/keyboard), Mikkel Lentz (gitar), dan Kare Wanscher (drum) akan beraksi dalam sebuah konser bertajuk 'MLTR Back On The Roud Tour 2022' di Indonesia yang dipromotori oleh Color Live Asia bersama dengan Neutron Live.

Poster konser MLTR Back On The Road Tour 2022. (ist)

Rencananya MLTR Back On The Roud Tour 2022 akan digelar di 2 kota di Indonesia, yakni pada 16 Oktober 2022 di Hotel Pullman Jakarta Central Park dan 19 Oktober 2022 di The Westin Hotel Surabaya.

"MLTR sangat senang bisa manggung di Indonesia, karena mereka sudah berkali-kali kesini untuk menghibur penggemarnya," kata David Ananda, managing director Color Asia Live dalam jumpa persnya di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Rabu (3/8/2022).

Tentu saja dalam konser akan ada pengisi acara yang membuka artis utamanya. David mengungkapkan dirinya masih melakukan pendekatan kepada Judika.

Mengingat Judika sempat berkolaborasi dengan grup band asal Denmark itu dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol tahun 2019.

"Saya sempat bertemu dengan J (Judika) di acara wedding. Saya menawarkan ke dia, mau apa tidak jadi pembuka MLTR," ucapnya.

"J mau banget berpartisipasi di konser MLTR. Bahkan dia langsung kasih nomor personalnya ke saya," sambungnya.

Satu bulan menjelang konser MLTR, David belum bisa memastikan apakah Judika akan menjadi pembuka pelantun Paint My Love itu.

"Kami berharap Judika mau jadi pembuka MLTR," ujar David Ananda.