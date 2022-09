Boy Grup WayV. Berikut profil member WayV, sub unit NCT yang akan hadir di Indonesian Television Awards.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil member WayV, sub unit NCT yang akan tampil di Indonesian Television Awards.

WayV merupakan boy grup sub unit NCT yang berbasis di Tiongkok di bawah naungan Label V (Sub label SM Entertainment), dikutip dari Tribunnewswiki.com.

WayV terdiri dari tujuh anggota di antaranya, Kun, Ten, Winwin, Lucas, Xiaojun, Hendery, dan Yangyang.

Ketujuh anggota WayV adalah bagian dari program pelatihan pra-debut yang disebut SM Rookies.

Sementara itu, beberapa anggota WayV juga pernah mengikuti berbagai kegiatan bersama NCT, terutama di NCT U dan NCT 2018.

WayV sebelumnya memiliki nama NCT China, kemudian namanya diubah menjadi NCT Vision.

Akan tetapi nama resmi grup tersebut berubah menjadi WayV atau V.

Baca juga: PROFIL Xiaojun WayV, Vokalis WayV yang Berulang Tahun Hari Ini

WayV adalah ejaan bahasa Inggris dari nama mereka atau juga berfungsi sebagai akronim We Are Your Vision, dikutip dari gluwee.com.

WayV memulai debutnya pada 17 Januari 2019 di Tiongkok.

Saat itu, WayV debut dengan merilis EP Digital yang bertajuk The Vision.