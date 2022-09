5 Lagu Radiohead yang Paling Banyak Didengarkan di Spotify Fake Plastic Trees hingga Creep

TRIBUNNEWS.COM - Radiohead merupakan band rock asal Inggris yang terbentuk pada 1985.

Sepanjang kariernya, Radiohead sudah banyak merilis lagu-lagu yang sering menempati urutan atas Billboard Chart.

Sebut saja seperti Creep, Karma Police, hingga Paranoid Android.

Nah, di Spotify sendiri, salah satu lagunya sudah didengarkan lebih dari satu miliar kali.

Lengkapnya, berikut 5 lagu Radiohead yang paling banyak didengarkan di Spotify

- Fake Plastic Trees (205 juta)

Her green plastic watering can

For her fake Chinese rubber plant

In the fake plastic earth

That she bought from a rubber man

In a town full of rubber plans

To get rid of itself

It wears her out, it wears her out

It wears her out, it wears her out

She lives with a broken man

A cracked polystyrene man

Who just crumbles and burns

He used to do surgery

For girls in the eighties

But gravity always wins

It wears him out, it wears him out

It wears him out, it wears