BLACKPINK Puncaki Billboard 200 Berkat Lagu Shut Down dan Pink Venom

Single Shut Down dan Pink Venom BLACKPINK - Girl Grup asal Korea Selatan, BLACKPINK berhasil menduduki peringkat no. 1 tangga lagu global Billboard.

TRIBUNNEWS.COM - Girl Grup asal Korea Selatan, BLACKPINK berhasil menduduki peringkat no 1 tangga lagu global Billboard.

Billboard mengumumkan judul lagu terbaru BLACKPINK Shut Down dari album studio baru mereka BORN PINK telah menduduki peringkat no. 1 di Global 200 dan Global Excl. Grafik AS, dikutip dari Soompi.

Ini menjadi kali kedua BLACKPINK menduduki puncak Global 200.

Sebelumnya, BLACKPINK telah memuncaki Global 200 pada awal bulan ini melalui single pra-rilis Pink Venom.

Saat ini, Shut Down dan Pink Venom menjadi dua lagu K-Pop yang dirilis pada tahun 2022 dan berhasil menduduki puncak tangga lagu ini.

Perlu diketahui, Global 200 ini atau Billboard 200 dihitung berdasarkan data penjualan dan streaming lebih dari 200 wilayah di seluruh dunia.

Pada 16-22 September single Shut Down berhasil mengumpulkan 152,8 juta aliran dan 17 ribu unduhan di seluruh dunia, menurut Luminate.

Kemudian Pink Venom berhasil menduduki puncak Billboard Global 200 selama dua minggu.

Lalu dua minggu selanjutnya, BLACKPINK bertahan di empat besar.

Hal tersebut membuat BLACKPINK menjadi grup pertama dan grup ketiga yang menempati peringkat No. 1 dan No. 2 di minggu yang sama di chart ini.