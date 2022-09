Chord Gitar Suka Sama Kamu - D'Bagindas: Hatiku Berkata Ingin Katakan Cinta

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Suka Sama Kamu yang dipopulerkan oleh D'Bagindas.

Lagu Suka Sama Kamu merupakan singel dalam album pertama D'Bagindas yang bertajuk C.I.N.T.A.

Album tersebut dirilis pada tahun 2010 oleh label Trinity Optima Production.

Suka Sama Kamu - D'Bagindas



Intro: Am

Am Dm 3x Am



Am Dm

Hatiku berkata ingin katakan cinta

F C E

Namun aku malu untuk mengawalinya



Am Dm

Jantungku berdebar saat kau menatapku

F C E

Jadi salah tingkah bicara sama kamu



F Dm

Bibir ku terbungkam melihat senyummu

F

Aku tak kuasa saat di depanmu



Reff:

F C

Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa

Dm Am

Tapi mengapa aku selalu tak bisa

F C

Bagaimana caranya agar dirimu

Dm E

bisa tahu Kalau aku suka, suka, suka

Am

suka sama kamu



Musik: Am Dm 3x Am



Kembali ke *, Reff



Musik: F C Dm Am

F C Dm E



Kembali ke Reff 2x



Outro: Am Dm 3x Am





(Tribunnews.com)