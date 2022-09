TRIBUNNEWS.COM - Inilah lirik lagu The Happiest Girl, lengkap dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Lagu The Happiest Girl dinyanyikan dan dipopulerkan oleh BLACKPINK.

The Happiest Girl ini merupakan single dalam album bertajuk 'BORN PINK'.

Lagu berjudul The Happiest Girl dirilis pertama kali oleh BLACKPINK pada 16 September 2022.

The Happiest Girl menceritakan tentang seseorang yang merasa bebas dan menjadi wanita terbahagia setelah tidak bersama mantan kekasihnya.

Vdieo musik The Happiest Girl saat ini menempati posisi trending 6 di YouTube Musik.

Lirik Lagu dan Terjemahan The Happiest Girl - BLACKPINK:

Jennie BLACKPINK

Don’t hold my hand

Jangan genggam tanganku

Don’t beg me back

Jangan memohon padaku untuk kembali

Don’t say that we’ll make it through this

Jangan katakan bahwa kita akan berhasil melewati ini

If I’m so beautiful then why

Jika (kau bilang) aku sangat cantik, lalu mengapa

Rose BLACKPINK

The doors we slammed

Pintu yang kita banting

The plates we smashed

Piring yang kita pecahkan

Echo with the sound of madness

Gema dengan suara kegilaan

I can’t remember why we try

Aku tidak bisa mengingat alasan mengapa kita mencoba (mempertahankan

hubungan)

Jisoo BLACKPINK

My heart only wants you

Hatiku hanya menginginkan dirimu

The moment you say no

Di saat kau mengatakan tidak

Lisa BLACKPINK

But tonight I’ll be the happiest girl in the world

Tapi malam ini aku akan jadi gadis paling bahagia di dunia

You’ll see like it doesn’t matter

Kau akan melihat seakan-akan itu bukan masalah

Tonight I’ll be the happiest girl in the world

Malam ini aku akan jadi gadis paling bahagia di dunia

You’ll see like it never happened

Kau akan melihat seakan-akan itu tidak pernah terjadi

Jisoo BLACKPINK

I can stop the tears if I want to

Aku bisa menghentikan air mata ini jika aku mau

I can stop the tears if I want to

Aku bisa menghentikan air mata ini jika aku mau

I can stop the tears if I want to

Aku bisa menghentikan air mata ini jika aku mau

Jennie dan Lisa BLACKPINK

Don’t change the truth

Jangan mengubah kebenaran

We can’t undo the high we chase steal the crash, no

Kita tidak bisa membatalkan pencapaian yang kita kejar, menghindari

kehancuran, tidak

You’re not the one who gets to cry

Bukan kau orang yang harusnya menangis

Jisoo BLACKPINK

My heart only wants you

Hatiku hanya menginginkan dirimu

The moment you say no

Di saat kau mengatakan tidak

Jennie BLACKPINK

But tonight I’ll be the happiest girl in the world

Tapi malam ini aku akan jadi gadis paling bahagia di dunia

You’ll see like it doesn’t matter

Kau akan melihat seakan-akan itu bukan masalah

Tonight I’ll be the happiest girl in the world

Malam ini aku akan jadi gadis paling bahagia di dunia

You’ll see like it never happened

Kau akan melihat seakan-akan itu tidak pernah terjadi

Jisoo BLACKPINK

I can stop the tears if I want to

Aku bisa menghentikan air mata ini jika aku mau

I can stop the tears if I want to

Aku bisa menghentikan air mata ini jika aku mau

I can stop the tears if I want to

Aku bisa menghentikan air mata ini jika aku mau

Rose BLACKPINK

But tonight I’ll be the happiest girl in the world

Tapi malam ini aku akan jadi gadis paling bahagia di dunia

You’ll see like it never happened

Kau akan melihat seakan-akan itu tidak pernah terjadi

Lisa BLACKPINK

All it takes is a smooth pop of a bottle top to fix a heart

Semua yang dibutuhkan hanyalah semburan lembut dari atas botol untuk

memperbaiki hati

A broken heart baby

Sebuah hati yang hancur, sayang

Jisoo BLACKPINK

All it takes is a little rolling paper take us to the start

Semua yang dibutuhkan hanyalah sedikit kertas gulung yang membawa kita ke awal

Go back to the start

Kembali ke awal

Rose BLACKPINK

But tonight I’ll be the happiest girl in the world

Tapi malam ini aku akan jadi gadis paling bahagia di dunia

You’ll see like it doesn’t matter

Kau akan melihat seakan-akan itu bukan masalah

Tonight I’ll be the happiest girl in the world

Malam ini aku akan jadi gadis paling bahagia di dunia

You’ll see like it never happened

Kau akan melihat seakan-akan itu tidak pernah terjadi

Jisoo BLACKPINK

I can stop the tears if I want to

Aku bisa menghentikan air mata ini jika aku mau

I can stop the tears if I want to

Aku bisa menghentikan air mata ini jika aku mau

I can stop the tears if I want to

Aku bisa menghentikan air mata ini jika aku mau

Jennie BLACKPINK

But tonight I’ll be the happiest girl in the world

Tapi malam ini aku akan jadi gadis paling bahagia di dunia

You’ll see like it never happened

Kau akan melihat seakan-akan itu tidak pernah terjadi

